Monterrey. – Una adolescente de 14 años murió durante el incendio de una vivienda en el.

Los hechos ocurrieron en una casa habitación ubicada sobre la calle José María Morelos, en la colonia Hacienda La Trinidad.

En el inmueble se encontraban otras cinco personas que lograron sobrevivir.

Vecinos de la zona ayudaron a la menor de 14 años a salir de la vivienda y posteriormente bomberos del municipio le realizaron maniobras de resucitación, pero falleció.

Protección Civil de Guadalupe informó que el incendió comenzó en la planta baja de la vivienda, donde se encontraba la joven.

Por su parte, Protección Civil del Estado confirmó que la menor murió a consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono.

Al sitio se movilizaron rescatistas de distintas corporaciones, así como el cuerpo de bomberos del estado para sofocar el incendio.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia arribaron al lugar para iniciar la indagatoria de ley.

afcl/LL

