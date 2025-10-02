Más Información
Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times
SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México
Monterrey. – Una adolescente de 14 años murió durante el incendio de una vivienda en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.
Los hechos ocurrieron en una casa habitación ubicada sobre la calle José María Morelos, en la colonia Hacienda La Trinidad.
En el inmueble se encontraban otras cinco personas que lograron sobrevivir.
Vecinos de la zona ayudaron a la menor de 14 años a salir de la vivienda y posteriormente bomberos del municipio le realizaron maniobras de resucitación, pero falleció.
Lee también Vecinos golpean y amarran a cuatro presuntos ladrones en Tepeji, Hidalgo
Protección Civil de Guadalupe informó que el incendió comenzó en la planta baja de la vivienda, donde se encontraba la joven.
Por su parte, Protección Civil del Estado confirmó que la menor murió a consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono.
Al sitio se movilizaron rescatistas de distintas corporaciones, así como el cuerpo de bomberos del estado para sofocar el incendio.
Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.
Peritos de la Fiscalía General de Justicia arribaron al lugar para iniciar la indagatoria de ley.
afcl/LL