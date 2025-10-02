San Cristóbal de las Casas.- Una persona fue arrastrada por un río en el municipio de Zinacantán, en los Altos de Chiapas, por lo que se activó la búsqueda en varios kilómetros del afluente.

La Secretaría de Protección Civil informó que se ha activado la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate para localizar a la persona de la que no se sabe su identidad, ni lugar de origen.

En el afluente trabajan los socorristas "en atención tras el reporte de una persona no localizada tras ser arrastrada por el río en el municipio de Zinacantán".

"Nuestros binomios caninos se suman a las labores de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades, con el compromiso de salvaguardar la vida de las y los chiapanecos", dijo la Secretaría.

El Servicio Meteorológico Nacional ha anunciado que para este miércoles se esperan lluvias fuertes a intensas.

En varios municipios se han registrado deslaves, hundimientos de carreteras y otros problemas producto de las fuertes lluvias.

