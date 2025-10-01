Izamal, Yucatán.- Un hombre de 55 años de edad murió mientras limpiaba un terreno en este municipio, tras el ataque de un enjambre de abejas.

De acuerdo con el relato de su esposa, la víctima, identificada como Héctor B.A., realizaba trabajos en un terreno de su propiedad cuando fue víctima del ataque de las abejas.

Esta es la segunda muerte por un ataque de abejas en Yucatán, pues el pasado fin de semana, en un hecho similar en la colonia Emiliano Zapata Oriente, en Mérida, se reportó el deceso de otro hombre y la hospitalización de tres personas y tres personas hospitalizadas.

Elementos de seguridad llegan a la zona donde fue el ataque de abejas (01/10/2025). Foto: Especial

En este nuevo ataque, el hombre salió corriendo del predio y se retiró con su esposa en un triciclo, pero en el trayecto perdió el conocimiento hasta desvanecerse por completo.

Su esposa, desesperada, lo recostó bajo la sombra de un árbol mientras pedía auxilio.

Un automovilista que pasaba por la zona se percató de lo que sucedía pidió ayuda al número de emergencia, por lo que arribaron paramédicos de la Policía Municipal, los cuales confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El área fue resguardada y personal de la Fiscalía General del Estado llegó para realizar las diligencias correspondientes.

