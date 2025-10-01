Más Información

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Gilberto Mora rescata a la Selección Mexicana Sub 20, en el Mundial ante España

SRE pide garantizar derechos de mexicanos integrantes de Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza; solicita acceso consular

Una un cuentahabiente derivó en un tiroteo en un centro comercial de , generando pánico entre quienes ahí se encontraban; según la información preliminar uno de los asaltantes resultó herido pero logró escapar.

Los reportes indican que tras salir de un banco localizado en la plaza comercial Centro Sur, en el cruce de Periférico y Colón, un hombre que acababa de realizar un retiro de efectivo fue abordado por tres sujetos armados, sin embargo, el cuentahabiente también y se defendió con ella y se desató el tiroteo.

La gente que se encontraba en la plaza comenzó a correr para buscar donde resguardarse y varios reportes se generaron al número de emergencia 911, por lo que elementos de varias corporaciones llegaron al sitio.

Tras el tiroteo los tres asaltantes escaparon sin lograr el atraco y según algunas versiones uno de ellos fue herido en una pierna.

En el lugar se encontraron más de 20 cartuchos percutidos de diferentes armas, además se localizaron impactos de bala en varios negocios y vehículos.

Un agente del ministerio público se hizo cargo de las investigaciones y hasta ahora no se ha informado si el cuentahabiente involucrado pertenece a alguna corporación o porque portaba un arma.

