Un intento de robo a un cuentahabiente derivó en un tiroteo en un centro comercial de Tlaquepaque, generando pánico entre quienes ahí se encontraban; según la información preliminar uno de los asaltantes resultó herido pero logró escapar.

Los reportes indican que tras salir de un banco localizado en la plaza comercial Centro Sur, en el cruce de Periférico y Colón, un hombre que acababa de realizar un retiro de efectivo fue abordado por tres sujetos armados, sin embargo, el cuentahabiente también portaba un arma y se defendió con ella y se desató el tiroteo.

La gente que se encontraba en la plaza comenzó a correr para buscar donde resguardarse y varios reportes se generaron al número de emergencia 911, por lo que elementos de varias corporaciones llegaron al sitio.

Tras el tiroteo los tres asaltantes escaparon sin lograr el atraco y según algunas versiones uno de ellos fue herido en una pierna.

En el lugar se encontraron más de 20 cartuchos percutidos de diferentes armas, además se localizaron impactos de bala en varios negocios y vehículos.

Un agente del ministerio público se hizo cargo de las investigaciones y hasta ahora no se ha informado si el cuentahabiente involucrado pertenece a alguna corporación o porque portaba un arma.

