Aguascalientes, Ags.- Un hombre y una mujer jóvenes cayeron en manos de la justicia presuntamente por golpear y lesionar, en dos hechos distintos, a su madre y a su abuela, respectivamente, quienes a causa de la violencia requirieron atención hospitalaria.

La Fiscalía Genera del Estado informó que Ricardo “N”, de 28 años, fue vinculado a proceso penal por la violencia que ejerció en contra de su madre, una mujer adulta mayor; y además se logró la detención de Tiffany “N” de 21 años por causar lesiones graves en agravio de su abuela de 72 años.

De acuerdo a los datos de prueba, Ricardo habría ejercido de manera reiterada violencia física y psicológica en contra de su mamá, a quien golpeó en diversas ocasiones y amenazó con privarla de la vida.

Lee también Al menos 300 trabajadores del ISSSTE de Tehuantepec, Oaxaca, reanudan protestas por contratos irregulares de personal

El hecho más reciente se registró la mañana del 26 de septiembre de 2025, en la colonia Constitución de la ciudad de Aguascalientes, cuando agredió a su madre en la vía pública.

Integrantes del Grupo Motorizado Centauros de la Policía Municipal que patrullaban en el lugar auxiliaron a la víctima, al observar que una mujer de la tercera edad en la calle Artículo 23 hacía señas con sus manos para que se detuvieran.

“Al abordarla, notaron que presentaba lesiones visibles en su rostro y brazos”.

La mujer comentó que minutos antes sostuvo una discusión con su hijo, quien se tornó agresivo, golpeándola en repetidas ocasiones, por lo que salió de su casa para ponerse a salvo, en tanto que el agresor permanecía en el inmueble, por lo que los agentes procedieron a detenerlo.

Lee también Urgen limitar exposición de niños al barro vidriado por riesgo de plomo en la sangre

La investigación por violencia familiar recayó en la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, que logró la vinculación a proceso del imputado y la jueza le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la víctima y garantizar el correcto desarrollo del proceso penal.

Golpea a su abuela por no cuidar a su bisnieto

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Tiffany Michell “N”, por el delito de Violencia Familiar, luego de que presuntamente golpeó a su abuelita con puños y pies, y le reclamó porque no le cuidaba a su bisnieto.

La joven fue ubicada y detenida en el fraccionamiento Paseos de Aguascalientes, para ser presentada ante un juez penal.

Lee también Vecinos de Sahagún, Hidalgo, se oponen a construcción de departamentos del Programa de Vivienda del Bienestar por daño ambiental

La Carpeta de Investigación se derivó de una denuncia por agredir físicamente a su ascendiente, quien requirió atención en un hospital por el tipo por lesiones que le provocaron en el rostro y cuerpo.

Tras la denuncia inicial, la víctima optó por desistirse de la misma; sin embargo, debido a la gravedad de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes continuó con la investigación de oficio, en estricto apego a la política de protección a las víctimas y de combate a la violencia familiar.

Posteriormente, la imputada la imputada fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía Estatal, donde se llevaron a cabo los trámites correspondientes para su remisión al Centro de Reinserción Social Femenil de Aguascalientes.

Lee también Crisis por adeudos de Pemex e inseguridad, provocan cierre de 19 restaurantes en Tabasco en lo que va del año: Canirac

En un comunicado, la FGE sostuvo su compromiso con la ciudadanía aguascalentense, destacando su política de cero tolerancia a la violencia familiar.

Advirtió que se llevará ante la justicia a quienes presuntamente atenten contra la integridad física o emocional de sus familiares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr