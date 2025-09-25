Un scouting más agresivo, el sello de Andrés Lillini en Selecciones Menores

En mayo de 2023, Andrés Lillini fue anunciado como director deportivo de Selecciones menores, desde entonces ha priorizado algo que ya existía, pero necesitaba apretar: el scouting.

Ya son 42 futbolistas con los que han conectado directamente. Nombres como Obed Vargas (Sounders), Henrique Simeone (Brasil), Robert Oliveras (Barcelona), entre otros, son resultado del proceso que llevan.

“De forma directa hemos conectado a 42 futbolistas desde hace dos años y tres meses; eso se venía haciendo en procesos pasados. Raúl Chabrand ya tenía esto, lo que hicimos nosotros fue ser más agresivos en la búsqueda, así estaba el plan desde que llegamos”, declaró para EL UNIVERSAL Deportes.

El único “secreto” de Lillini es ser más agresivo y selectivo en la búsqueda de talento.

“Ser más agresivos en la búsqueda, apostar por el que es elegible y si tiene nivel de Selección, bien; hablo con sus padres y no podemos ofrecer nada diferente o raro, sólo el seguimiento que vamos a tener y cómo lo trataremos”, dijo. Sebastián García M.