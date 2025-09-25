Andrés Lillini explica por qué Gilberto Mora juega un Mundial Sub 20 a sus 16 años

Más Información
El principal objetivo de la Selección Mexicana Sub 20 en el Mundial de Chile; esto dijo Andrés Lillini
La Selección Mexicana que disputará el Mundial Sub-20 está conformada por 21 jugadores, pero uno acapara los reflectores. Con 16 años, Gilberto Mora es la cara del Tricolor que busca trascender en Chile.
El futbolista de los Xolos de Tijuana es uno de los jugadores a seguir, pero Andrés Lillini, director de Selecciones Nacionales menores, pide no responsabilizar de más a la joya mexicana.
“No tenemos que cargar de responsabilidad a nadie, porque nos tenemos que hacer cargo de los procesos. Hoy Gilberto marca una diferencia, porque entiende el juego de una forma diferente al resto, por eso juega con tres años menos un Mundial Sub-20, por eso fue citado con la Selección mayor y por eso juega en su club”, aseveró el argentino.
En cambio, el directivo pide que disfrutemos de que Gilberto Mora es mexicano y no hacerle creer que es capaz de algo que todavía no le corresponde. Andrés Lillini destacó asimismo su madurez al platicar con él.
“Las características de él son muy buenas. Disfrutemos de que es mexicano, porque si no estaríamos diciendo que por qué no tenemos esa clase de futbolistas. Soy de ir despacio con las situaciones de no hacerle sentir al futbolista que es capaz de hacer cosas que todavía no puede hacer o cargarlo de responsabilidad cuando no debemos hacerlo”, enfatizó en charla con EL UNIVERSAL Deportes.
