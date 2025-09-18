Gilberto Mora asegura que México puede ser campeón del Mundial Sub-20

México se encuentra a unos días de debutar en el Mundial Sub-20, un torneo muy especial que permitirá ver en acción a las grandes promesas mexicanas.

Con nombres como Gilberto Mora de Xolos, Elías Montiel de Pachuca, Hugo Camberos y Yael Padilla de Chivas, Amaury Morales y Mateo Levy de Cruz Azul, y Obed Vargas de Seattle Sounders, la escuadra dirigida por Eduardo Arce buscará hacer historia y lograr el campeonato.

Un objetivo que no ve imposible Mora, futbolista que ya fue campeón de la Copa Oro con la Selección Mayor, y quien aseguró que el Tricolor tiene todas las herramientas para levantar el trofeo.

“Claro que sí (México ganará el Mundial Sub-20). Muy feliz, muy contento. Creo que somos un muy buen grupo. Vamos a ganar. Trato de disfrutar el momento y trato de poner al servicio del equipo mi mejor versión”, mencionó.

Mora, quien con apenas 16 años de edad ha sonado para llegar a varios equipos importantes en Europa, agregó que estar en un torneo de esta clase permite ser visto y demostrar la calidad del futbolista mexicano.

“Creo que esta es una muy buena oportunidad para poder mostrarnos y que todos vean que también de este lado hay buen futbol.”

La primera prueba del equipo mexicano en la competencia en Chile será ante uno de los favoritos, Brasil, lo que representará una buena oportunidad para mostrar su alcance. El encuentro está programado para el próximo 28 de septiembre.