Julio César Chávez reitera su apoyo a Canelo Álvarez tras derrota contra Terence Crawford: "Nos ha dado muchas satisfacciones"

El pasado sábado, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Saúl "Canelo" Álvarez cayó ante Terence Crawford, quien con potencia y mayor fuerza venció al tapatío para arrebatarle el título indiscutido de peso supermediano por decisión unánime.

El resultado, que causó una tormenta de comentarios negativos para el mexicano en redes sociales, encontró consuelo en la voz del legendario Julio César Chávez, quien realizó un breve análisis de lo ocurrido.

Chávez, quien ahora es comentarista de televisión, resaltó que Álvarez se ve ya cansado por la carrera que ha tenido, pero externó su apoyo incondicional al respetar su legado.

"Fue una pelea difícil, una pelea complicada para Saúl. Creo que ya veo un poco cansado a ‘Canelo’, creo que ya son muchos años peleando, tanto entrenamiento, tantas concentraciones… el cuerpo se cansa. Lo vi un poquito cansado, pero en el boxeo se gana y se pierde, nos ha dado más satisfacciones que tristezas y yo siempre apoyándolo", declaró para Canal 44.

Julio aprovechó la oportunidad y habló sobre los rumores de retiro de Canelo, y aseguró que al llegar ese momento, México seguirá dominando en el boxeo por los nombres que vienen detrás.

"México siempre va a estar ahí (arriba) en el boxeo. Se va a ir Canelo y llegará otro que lo supla, porque el boxeo mexicano ha tenido grandes campeones mundiales. Es increíble la cantidad de boxeadores que hemos tenido", finalizó.