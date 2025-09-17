Checo Pérez lanza la primera bola en el Dodger Stadium y se lleva gran ovación

Más Información

El Dodger Stadium recibió este miércoles a un invitado de gala en su histórico diamante, al ver en la previa del juego entre Philadelphia y Dodgers al piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez.

El tapatío, quien hace unas semanas fue anunciado como nuevo piloto de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1 —lo que significará su regreso a la máxima categoría del automovilismo— fue el encargado de lanzar la primera bola.

Checo, quien recibió una gran ovación en su presentación, salió con una camisola personalizada con su característico número 11 en la espalda, lanzando de gran manera la bola para dar por comenzadas las acciones.

Pérez, quien ya cuenta los días para comenzar a trabajar con su nuevo equipo, realizó un intercambio de artículos con Will Smith, receptor de la novena de Los Ángeles, con quien se tomó la fotografía del recuerdo.

Luego de su aparición en el parque, Checo se colocó en uno de los palcos del inmueble para disfrutar de las acciones del juego, pasando antes por la sala de prensa para agradecer la invitación de la organización.

