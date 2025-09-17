Canelo Álvarez no se va a retirar tras derrota con Terence Crawford: "Esto aún no termina"

La derrota de Saúl 'Canelo' Álvarez contra Terence Crawford dinamitó los comentarios de los críticos de la carrera del tapatío, quienes sugieren que empezó su declive profesional y que debería retirarse.

Sin embargo, a pesar de haber perdido su título de campeón indiscutido del peso supermediano, ni Canelo ni Eddy Reynoso tienen pensado en colgar los guantes.

“Solo los grandes enfrentan la derrota de frente, por la puerta grande y no por la de atrás. Ésta fue solo una derrota, como las que hemos tenido antes y que nos han servido para mejorar y seguir adelante, como siempre”, publicó Reynoso a través de sus redes sociales.

“Por lo pronto, descansaremos y nos tomaremos el tiempo necesario para analizar los errores y hacer los ajustes que tengamos que hacer. Un hombre no está acabado a menos que se rinda. Esto aquí no termina”, agregó.

Reynoso había pronosticado un nocaut del Canelo en el octavo round; sin embargo, dentro del cuadrilátero el campeón mexicano fue exhibido.

“Veinte años de trabajo constante, de sacrificios, de mucha disciplina y entrega siempre serán un ejemplo para las viejas y nuevas generaciones de deportistas, dentro y fuera del ring. Porque no solo se trata de construir carreras exitosas, también se trata de formar personas ejemplares y con valores”, expresó Eddy.

“Saúl Álvarez va más allá del boxeador: Saúl Álvarez es y será uno de los mexicanos que vino a cambiar la mentalidad de muchos; vino a demostrar que un mexicano es capaz de lograr todo lo que se proponga, dentro y fuera de su patria. Mexicanos, sintámonos orgullosos de este hombre que tantas satisfacciones nos ha dado”, concluyó.

