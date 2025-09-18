Histórica marca de uniformes vuelve a la Liga MX y anuncia a su próximo equipo

El Apertura 2025 de la Liga MX ha significado un semestre de cambios para varios equipos, que han sorprendido a sus aficionados con noticias sobre la llegada de refuerzos, tanto dentro como fuera de la cancha.

Entre los movimientos más recientes, se ha compartido de manera oficial el regreso a la Primera División de una marca de ropa deportiva que, luego de 14 años de ausencia, está a punto de volver.

Se trata de Reebok, marca que en el pasado vistió al Guadalajara y que ahora regresa para ser el patrocinador de los Xolos de Tijuana, equipo que, para el Torneo Clausura de la temporada 2025-2026, dejará a la compañía Charly.

Fue mediante un comunicado que ambas partes confirmaron el acercamiento y la alianza, con la que buscan lograr importantes objetivos, teniendo como primera etapa el vestir al equipo varonil.

"Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Reebok a la familia Xoloitzcuintle. Esta alianza es un paso significativo para el Club, ya que nos unimos a una marca con pedigrí histórico en el deporte a nivel mundial", se puede leer en el texto.

Tijuana se suma a Botafogo de Brasil y a la Unión Española de Chile, clubes que también son patrocinados por la marca, la cual espera ampliar su presencia en México en un futuro.