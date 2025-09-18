Más Información

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los partidos de HOY, jueves 18 de septiembre

Liga MX: Los mejores MEMES del soso empate entre Chivas y Tigres; aficionados están inconformes con el resultado

Gonzalo Pineda acusa “medidas diferentes” para los técnicos mexicanos en la Liga MX

Gonzalo Pineda alza la voz y pide continuidad en Pumas: No están respetando la historia

Gonzalo Pineda revela la gran diferencia entre los equipos de la Liga MX y la MLS

de la Jornada 1 se disputó al fin en la cancha del estadio Akron y para el disgusto de la afición de ambos equipos, el ansiado encuentro acabó en un soso empate sin goles.

Una victoria dejaría a Guadalajara a un punto del León, que ocupa la décima posición en la tabla. A los felinos el triunfo los hubiera puesto en la tercera posición, por encima de América. Nada de eso trascendió. Ninguno de los dos cambió de lugar en una oportunidad desaprovechada por parte de ambos.

Tras el empate sin goles, los fanáticos se dirigieron a las cuentas oficiales de los equipos a sacar la frustración que 90 minutos sin gol les dejo. Ambas aficiones coincidieron en que sus respectivos entrenadores fallaron durante el partido y las críticas se vinieron sobre los argentinos Gabriel Milito y Guido Pizarro.

La lluvia que retrasó el inicio del partido también fue objeto de memes y burlas. La cancha del estadio Akron lucía en condiciones no optimas para la práctica del futbol, pero reprogramar el partido por tercera ocasión, no era opción.

Estos son los MEMES del empate sin goles entre Chivas y Tigres

