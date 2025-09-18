Liga MX: Los mejores MEMES del soso empate entre Chivas y Tigres; aficionados están inconformes con el resultado

El duelo entre Chivas y Tigres de la Jornada 1 se disputó al fin en la cancha del estadio Akron y para el disgusto de la afición de ambos equipos, el ansiado encuentro acabó en un soso empate sin goles.

Una victoria dejaría a Guadalajara a un punto del León, que ocupa la décima posición en la tabla. A los felinos el triunfo los hubiera puesto en la tercera posición, por encima de América. Nada de eso trascendió. Ninguno de los dos cambió de lugar en una oportunidad desaprovechada por parte de ambos.

Tras el empate sin goles, los fanáticos se dirigieron a las cuentas oficiales de los equipos a sacar la frustración que 90 minutos sin gol les dejo. Ambas aficiones coincidieron en que sus respectivos entrenadores fallaron durante el partido y las críticas se vinieron sobre los argentinos Gabriel Milito y Guido Pizarro.

La lluvia que retrasó el inicio del partido también fue objeto de memes y burlas. La cancha del estadio Akron lucía en condiciones no optimas para la práctica del futbol, pero reprogramar el partido por tercera ocasión, no era opción.

Estos son los MEMES del empate sin goles entre Chivas y Tigres

Dos títulos importantísimos esta semana para las Chivas:



1- Ganarle al Club América después de 8 años en temporada regular.



2- Buen drenaje en su estadio.



Sus aficionados ya tienen para solapar un torneo más a su equipo que no está ni en zona de Play In 👏🏼 pic.twitter.com/crW1hKLqD9 — Mario Shelby (@SoyMarioShelby) September 18, 2025

Todo listo para que se juegue el Chivas vs Tigres pic.twitter.com/zyF9I8J5zx — Asael (@chewynski) September 18, 2025

Casos como los de hoy en el #Akron #Chivas vs Tigres nos siguen recordando a este momentazo pic.twitter.com/1QWaot2gye — Chilo Sports MX (@Chilo_Sports_MX) September 18, 2025