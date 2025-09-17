Resultado: Chivas vs Tigres - Liga MX - Jornada 1 del Apertura 2025

Chivas y Tigres se enfrentan esta noche en un duelo pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025, originalmente pospuesto por trabajos en el Estadio Akron con miras al Mundial 2026.

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega motivado tras vencer 2-1 al América en el Clásico Nacional, resultado que rompió una racha de cuatro partidos sin ganar.

Por su parte, Tigres, comandado por Guido Pizarro, presume una de las mejores defensivas del torneo con solo ocho goles recibidos en siete partidos.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO