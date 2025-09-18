Más Información

VIDEO: Extranjeros de Pumas prueban dulces típicos mexicanos con motivo del Día de la Independencia

VIDEO: Extranjeros de Pumas prueban dulces típicos mexicanos con motivo del Día de la Independencia

México presume la que posiblemente sea la mejor gastronomía de todo el planeta y sus dulces típicos son prueba de ello. Es por eso que decidió hacer una especial dinámica con motivo del Día de la Independencia.

Universidad Nacional publicó en sus redes sociales un video en donde elementos nacionales le muestran a sus compañeros extranjeros un poco de la oferta dulcera que existe en México.

Lee también

Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo, Pedro Vite, Nathan Silva y Alex Larrea, miembro del cuerpo técnico de Efraín Juárez, probaron por primera vez algunos de los dulces más tradicionales en México. En el video no aparecen ni Aaron Ramsey, ni Keylor Navas, futbolistas extranjeros que juegan para el conjunto auriazul.

Angulo se inclinó por la oblea de chocolate y café, fiel a la tradición cafetera de su natal Colombia. Vite se unió a su degustación y ambos recordaron su gusto por la serie “El Chavo del Ocho”, al momento que el ecuatoriano sufría para sacar un pirulí de su empaque.

Lee también

Algunos de los elementos mexicanos aprovecharon la dinámica para probar algunos dulces que jamás en la vida habían probado en lo que terminó por ser una gran dinámica por parte de los Pumas, con motivo del Día de la Independencia de México.

