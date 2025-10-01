Aunado a los problemas de inseguridad, la crisis económica generada por la falta de pagos de Pemex, siguen provocando el cierre de unidades de negocio y tan sólo este año, ya suman 19 los restaurantes cerrados, advirtió la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El presidente del organismo empresarial, Eduardo Gómez González, señaló que, el cierre más reciente, fue el del restaurante ‘La Jangada’, en Paraíso, la semana pasada.

Refirió que es sin duda, uno de los efectos negativos que ha dejado la falta de pagos de Pemex a compañías proveedoras y subcontratistas, que operan en la entidad, por lo que quienes no han cerrado, continúan realizando ajustes a la plantilla laboral para subsistir.

Crisis por adeudos de Pemex e inseguridad provoca cierre de 19 restaurantes en el año en Tabasco (01/10/2025). Foto: Especial

"Hasta ahorita llevamos un conteo de 19 (restaurantes cerrados) con ese y bueno, pues esperemos que ya no haya más cierres que puedan seguir trabajando todos los demás sin problema, pero hasta hoy ya van 19. Algunos son restaurantes ya con mucho tiempo y que ya dejan de trabajar”, expresó.

Afirmó que la falta de liquidez refleja ya una crisis peor que la generada por la pandemia de COVID-19 que inició en 2020.

"La estrategia es que nos estamos reinventando, haciendo cosas nuevas, haciendo promociones, buscando cómo atraer más clientes, sin embargo, ese no es el problema ahorita, el problema es que no hay liquidez, y pues bueno, estamos tratando de aguantar y permanecer hasta que esta situación pase”, indicó.

"Esta situación está peor que pandemia, peor que pandemia, sí. Sí nos está pegando mucho. El gobierno está trabajando en esa parte de inseguridad, pero sí, ahorita pues prácticamente para nosotros pasa a un segundo término eso, nos está perjudicando más la situación económica", agregó.

A pesar de ello dijo, a la par de los cierres en el año se han contabilizado al menos 11 aperturas de pequeños restaurantes, aunque reconoció que enfrentan muchos retos.

