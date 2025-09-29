Pachuca.– Ante los hechos de inseguridad, sobre todo en carreteras, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Alejandro Sánchez Ramírez, señaló que se acordó con la Zona Militar y la Guardia Nacional el reforzamiento de medidas de seguridad en 98 kilómetros correspondientes a Hidalgo de la carretera Arco Norte.

Indicó que una de las principales exigencias de los empresarios es la vigilancia en la carretera Arco Norte, debido al alto número de asaltos e incidentes de inseguridad que se registran en esa vía, especialmente en contra de transportistas.

Derivado de esta situación, se llevó a cabo una reunión con las 26 cámaras y asociaciones que integran el Consejo, en la que estuvieron presentes Marco Antonio Álvarez, del Estado Mayor de la Comandancia de la 18ª Zona Militar, así como representantes de la Guardia Nacional.

Se dio a conocer que los empresarios han sido víctimas de numerosos asaltos y robos, lo que les genera grandes pérdidas económicas, además del riesgo que corren los operadores, quienes incluso han perdido la vida en algunos casos.

Ante ello, se informó que serán reforzadas las medidas de seguridad a través de un mayor número de elementos desplegados, patrullajes aéreos con vuelos tripulados y no tripulados, además del compromiso de que en estos 98 kilómetros se dará atención a las necesidades de los usuarios.

La carretera Arco Norte se ha convertido en un foco rojo para los automovilistas y transportistas debido a los constantes asaltos de los que son víctimas, algunos de los cuales han derivado en balaceras y pérdidas humanas. Otro de los problemas recurrentes en esta vía son los cierres, ya sea por accidentes o por pobladores que recurren a este tipo de manifestaciones.

