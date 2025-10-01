San Luis Río Colorado, Sonora.- El colapso de una zanja para la introducción de drenaje, de aproximadamente cuatro metros de profundidad, dejó a dos trabajadores atrapados. Uno de ellos fue rescatado con vida y el otro falleció.

El trágico accidente ocurrió la mañana de este miércoles 1 de octubre en la obra ubicada en la intersección de la Calzada Monterrey y la calle Santo Domingo, en la fronteriza ciudad de San Luis Río Colorado.

Según informes preliminares, el incidente ocurrió cuando la zanja se vino abajo, sepultando a los dos trabajadores bajo toneladas de tierra y arena.

Mientras uno de ellos falleció en el lugar, el otro logró ser rescatado con vida, aunque con lesiones severas en una de sus extremidades inferiores.

Tras un intenso operativo que movilizó a bomberos, policías municipales y cuerpos de emergencia, el hombre fue extraído de la zanja y, posteriormente, trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital local para recibir atención médica urgente.

El alcalde de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez, se hizo presente en el lugar de los hechos, donde pudo constatar la dramática escena y presenciar tanto el rescate exitoso del trabajador como el doloroso desenlace del otro.

Sandoval expresó su más profundo pesar por la tragedia y destacó la rápida respuesta de las autoridades locales y los cuerpos de emergencia.

El Gobierno Municipal emitió un comunicado oficial lamentando el fallecimiento del trabajador, quien pertenecía a una empresa privada encargada de la obra. "Nuestra solidaridad está con sus seres queridos en este difícil momento", expresó el Ayuntamiento, que desde el primer momento puso a disposición todos los recursos necesarios para colaborar en las labores de rescate y brindar apoyo a los familiares de las víctimas.

La tragedia ha dejado a la comunidad consternada, especialmente a los vecinos y familiares que fueron testigos del trágico suceso.

Las autoridades locales continúan investigando las causas del colapso de la zanja y las condiciones en las que se realizaba la obra de introducción de drenaje.

