En uno de los sanitarios de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), fueron localizados restos de un feto.

Ante el hecho, autoridades policiales y ministeriales acudieron a las instalaciones a realizar las diligencias correspondientes.

Además, se brindó acompañamiento a la persona de limpieza que hizo el descubrimiento.

La universidad privada aseguró que seguirán colaborando en todo aquello que sea requerido por parte de la autoridad.

“Si bien desconocemos el origen y las circunstancias de este hecho, que lamentamos profundamente, el mismo nos sacude y nos llama a la reflexión”, expreso en un comunicado de prensa.

La institución de carácter religioso aseguró que les duele constatar que detrás de situaciones como ésta pueden existir realidades de sufrimiento, soledad o desesperanza, que interpelan a nuestra comunidad.

“Este hecho nos invita a reforzar el compromiso de ser una Universidad que acompaña a las personas en sus momentos de dificultad, que escucha y que abre espacios de apoyo”, señaló.

Recordó a toda su comunidad universitaria que existen diversas instancias de atención espiritual (Pastoral), psicológica y médica (Salud Universitaria) a las cuales pueden acudir con total confidencialidad.

“Como institución de identidad católica reiteramos nuestro compromiso de promover siempre el respeto a la vida, la dignidad humana y la construcción de una comunidad universitaria humana, empática y compasiva”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL