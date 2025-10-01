Pachuca.– Detienen en Puebla el presunto responsable de haber ordenado el asesinato de un elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, en un enfrentamiento ocurrido en julio de este año.

Tras 72 días de permanecer prófugo, el sujeto identificado con las iniciales J. L. P. fue detenido por los delitos de homicidio doloso calificado y homicidio doloso en grado de tentativa en agravio de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

De acuerdo con la dependencia, la aprehensión se realizó a través de labores de inteligencia, mediante las cuales fue ubicado y en la colonia Antorchista del estado de Puebla.

El presunto delincuente está señalado como el encargado de dirigir el ataque contra personal ministerial de esa representación durante una investigación por un posible secuestro. Durante el operativo, los policías fueron emboscados en la colonia Iturbe, en el municipio de Tula.

En la agresión, encabezada por este líder de una célula criminal en la zona, además del agente ministerial asesinado, dos más resultaron heridos.

Se indicó también que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial para dar continuidad al proceso penal.

afcl/LL