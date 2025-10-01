Más Información

Culiacán, Sinaloa.- La hacienda “La Chaparrita”, la cual se localiza en la comunidad de , muy cerca del , y era rentada para eventos sociales, fue incendiada por un comando que irrumpió en el lugar y le prendió fuego a las palapas.

En las líneas de emergencia entraron diferentes llamadas para reportar un fuerte incendio en dicha comunidad, por lo que elementos del cuerpo de bomberos y la Cruz Roja, escoltados por elementos del ejército y de la Policía Estatal Preventiva, acudieron a la hacienda para atender la emergencia.

Los bomberos lograron controlar el fuego, el cual consumió parte de las estructuras de las palapas y otros muebles, sin que se reportaran personas heridas o fallecidas por este siniestro que fue provocado por este grupo armado.

Al momento se conoce que adentro se encontraba el velador y otro hombre, quienes no pudieron evitar la propagación del fuego.

