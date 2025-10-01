La excandidata de Morena a la alcaldía de Boca del Río, Veracruz, Bertha Ahued Malpica, negó que hayan presentado documentos con irregularidades o falsificando sellos en un recurso de impugnación de la elección del pasado primero de junio.

“Para qué vas a hacer una trampa…”, manifestó la también diputada local.

Entrevistada por medios locales, calificó como ilógico la posibilidad que haya cometido irregularidades en la presentación de la queja, sobre todo porque –denunció- tenía en contra a los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Boca del Río.

“Porque yo voy a meter en tú casa una cosa y decir que tú lo firmaste que yo sé que estas en contra mía… lo desaparecieron, donde quedó la bolita no sé”, acusó.

Lee también Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Y es que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificó los resultados electorales en el municipio de Boca del Río, donde resultó triunfadora la candidata del PAN, MaryJose Gamboa.

Durante sesión pública de dicho órgano jurisdiccional, prácticamente se rechazó aceptar un recurso de inconformidad presentado por la candidata de Morena, Bertha Ahued Malpica en contra de dicha elección, al confirmarse graves irregularidades en el procedimiento y en los documentos.

Tanto el Tribunal Electoral de Veracruz como magistradas de la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal decidieron no aceptar su recurso de inconformidad al detectar graves irregularidades en dicha presentación, como un sello de recibido aparentemente apócrifo, personas ausentes que supuestamente recibieron la queja y declaraciones de personal del Consejo Municipal Electoral de Boca del Río que aseguraron no haber recibido documento alguno.

Lee también Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

“Que quede constancia que no es cierto eso (…) mi estilo no es hacer escándalos, confiaba en el Tribunal Electoral y confiaba en la Sala Superior”, insistió la excandidata.

Destacó que analizará con sus abogados, quienes presentaron el primer recurso, si se inconforman ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Yo lo que digo es esto: no es que esté aferrada pero hay que defender el voto, cualquiera haría lo mismo”, expuso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL