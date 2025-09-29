Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó a Grupo Carso un contrato, por tres años, para perforar y terminar la construcción de 32 pozos petroleros en el campo Ixachi.

A través de sus subsidiarias GSM Bronco y MX DLTA NRG 1, la empresa de Carlos Slim Helú firmó con Pemex el contrato por el cual financiará dichas obras.

El contrato que se firmó podría alcanzar un monto de mil 991 millones de dólares, que se pagarán de perforarse los 32 pozos, aunque si son menos pozos se ajustará el valor.

El primer pago se hará hasta enero de 2027, en 21 pagos mensuales por cada pozo entregado en dicha fecha, cuando se espera tenga en producción 12 de los hasta 32 pozos contemplados en el contrato AE-0032-6M-Joachín-02.

De acuerdo con un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores de Grupo Carso, los pagos del contrato se obtendrán por los ingresos obtenidos de los hidrocarburos comercializables de la propia asignación.

El Campo Ixachi es de los más importantes del país, ya que a la fecha cuenta “con una producción diaria de alrededor de 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que equivale a un total de 236 mil barriles diarios de petróleo equivalente. A la fecha, se han perforado en el Campo un total de 28 pozos a una profundidad promedio de 7 mil 650 metros, dentro de los cuales Grupo Carso, a través de sus subsidiarias, ha participado en su perforación”.

