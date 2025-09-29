Tlaxcala.- El director administrativo del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, Sergio N., fue destituido de su cargo tras protagonizar un altercado con elementos de la Policía Municipal, a quienes agredió verbal y físicamente luego de haber provocado un accidente automovilístico en estado de ebriedad.

La agresión ocurrió entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre, cuando el funcionario municipal, evidentemente alcoholizado, impactó su vehículo en la vía pública. Al llegar los elementos policiales para atender el incidente y aplicar el reglamento de tránsito, Sergio N., no solo se resistió al cumplimiento de la ley, sino que presumió sus supuestas influencias dentro del gobierno local.

Videos grabados por los propios policías municipales, los cuales rápidamente se viralizaron en redes sociales, documentan el momento en que el servidor público, ya dentro de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se niega a entregar sus pertenencias conforme al protocolo. En uno de los clips, se le observa agredir a golpes a un elemento policial ante la insistencia de que colaborara con el procedimiento.

Uno de los policías le reclama porque se dirige a ellos a gritos. "No me vas a gritar", dice el uniformado.

-"Ya chinga tu madre", responde el funcionario, al tiempo que se lanza a puñetazos contra el personal policial.

En otro video, se le muestra sometido por dos oficiales mientras un médico intenta realizarle una revisión médica, a lo que también se resiste. En el mismo material audiovisual, Sergio N., admite haber consumido bebidas alcohólicas y se presenta como funcionario del Ayuntamiento de Apizaco.

Dentro de los separos, el funcionario aún tuvo tiempo de lanzar ofensas contra los policías y contra el propio presidente municipal, Javier Rivera, argumentando, sin fundamento, haber sido víctima de abuso de autoridad.

La respuesta del Gobierno municipal no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Apizaco confirmó la "separación del cargo" de Sergio N., al tiempo que reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto irrestricto a las normas.

"Nadie está por encima de la ley. Cada servidor público, sin excepción, está obligado a actuar con integridad, responsabilidad y en estricto apego al marco legal", se lee en el comunicado.

El Gobierno municipal también aclaró que la situación jurídica del exfuncionario seguirá su curso ante las autoridades competentes, sin ningún tipo de privilegio ni trato preferencial. Subrayó que cualquier conducta contraria a los principios de honestidad y justicia será sancionada conforme a derecho.

