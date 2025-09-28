Más Información
CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas
Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte
Con música y pañuelos, mujeres marchan en CDMX por aborto legal y gratuito; piden “voluntad política” para despenalizarlo
Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja dos muertos, además del atacante, y ocho heridos; el lugar, en llamas
Mérida, Yucatán.- Un hombre resultó lesionado por un disparo de arma de fuego en calles del fraccionamiento San Nicolás del Sur, en la capital yucateca; el presunto responsable fue detenido.
La víctima fue encontrada en la vía pública con una herida de entrada y salida en la ingle derecha, la cual fue atendida por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y, posteriormente, fue trasladado a un hospital.
Lee también Reportan al menos 30 perros envenados en Mitla, Oaxaca
En las inmediaciones del lugar de los hechos, policías estatales interceptaron un vehículo vinculado a la agresión, en el cual su conductor, identificado como elemento activo de la Secretaría de Defensa Nacional, fue detenido.
En la escena se aseguró un casquillo calibre 9 mm, y el área permanece acordonada mientras continúan las investigaciones sobre el caso.
aov