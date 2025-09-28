Más Información

Mérida, Yucatán.- Un hombre resultó lesionado por un de fuego en calles del fraccionamiento San Nicolás del Sur, en la capital yucateca; el presunto responsable fue .

La víctima fue encontrada en la vía pública con una herida de entrada y salida en la ingle derecha, la cual fue atendida por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y, posteriormente, fue trasladado a un hospital.

El hombre responsable del ataque se identificó como supuesto miembro de la Sedena (28/09/2025). Foto: Especial
El hombre responsable del ataque se identificó como supuesto miembro de la Sedena (28/09/2025). Foto: Especial

En las inmediaciones del lugar de los hechos, policías estatales interceptaron un vehículo vinculado a la agresión, en el cual su conductor, identificado como elemento activo de la , fue detenido.

En la escena se aseguró un casquillo calibre 9 mm, y el área permanece acordonada mientras continúan las investigaciones sobre el caso.

aov

