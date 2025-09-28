Más Información

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la formación de la a partir de la Depresión Tropical Nueve.

Dicho fenómeno se localiza a 155 km al oeste-noroeste de Bahamas y a mil 025 km al este-noreste de Cancún, Quintana Roo.

Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h y se desplaza hacia el norte a 11 km/h.

De acuerdo con la Conagua, debido a su distancia y trayectoria, Imelda no representa peligro para el territorio mexicano.

