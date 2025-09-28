En las últimas semanas, al menos 30 perros callejeros han muerto envenenados en San Pablo Villa de Mitla, catalogado como pueblo mágico de Oaxaca, según las denuncias de habitantes de la población a través de redes sociales.

De acuerdo con los pobladores, hasta ahora personas desconocidas han arrojado alimento para perros como croquetas y carne envenenada. Esto ha ocurrido desde hace aproximadamente una semana, y no sólo ha afectado a animales en situación de calle, sino también a perros con hogar.

Ayer, nuevamente se presentó un caso en el que tres perritos aparecieron muertos en distintas calles de este municipio de Oaxaca, presuntamente a causa de haber consumido algún tipo de veneno.

Lee también Se forma la tormenta tropical Imelda

En algunas publicaciones, las autoridades municipales de Mitla han sido señaladas como responsables de estas muertes.

El ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla, sin embargo, en un comunicado se deslindó de estos envenenamientos y apuntó que existe sobrepoblación de perros en las calles del municipio y que hay denuncias de ataques hacia niños y niñas de la comunidad.

“Sabemos que existe un problema con la sobrepoblación de perros en situación de calle y que hemos recibido denuncias por ataques a niñas, niños, personas mayores y otros animales. Ante ello, nuestro compromiso siempre ha sido buscar soluciones responsables y humanas”, aseguró la autoridad municipal.

Reportan al menos 30 perros envenados en Mitla, Oaxaca (28/09/2025). Foto: Especial

Lee también Advierten aumento de dependencia de México en consumo e importación de maíz de EU

Y agregó que con recursos propios, en su momento se construyó un refugio para atender esta problemática, pero que ese espacio fue destruido “por algunos ciudadanos irresponsables”, lo que los limita para dar un manejo adecuado “a la situación de acuerdo a nuestro plan”.

El municipio también rechazó que este tema se use con fines políticos y para dañar la imagen de Mitla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL