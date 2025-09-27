Culiacán, Sin. A 27 Agosto.- En un camino que conduce a la comunidad de Caminaguato, se registró un enfrentamiento entre fuerzas federales y un grupo de personas armadas, en cuyos hechos se reportó la muerte de tres civiles a los que le aseguraron armas automáticas y vehículos.

Durante un patrullaje de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Ejército, el cual inició en un camino de terracería de la sindicatura de Jesús María, en la parte norte de la capital del estado, fueron atacados por hombres armados por lo que respondieron la agresión y lograron abatir a tres de los presuntos delincuentes.

Las autoridades federales no han dado mayores detalles de estos acontecimientos. Hasta el momento solo se conoce que los cuerpos de los civiles que resultaron muertos, fueron trasladados al Servicio Médico Forense para ser identificados.

dmrr/cr