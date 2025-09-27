Cuerpos arrojados en vía pública y cabezas humanas con narco mensajes, así como asesinatos de taxistas ocurrieron durante este sábado en distintas regiones de Veracruz.

El caso que más conmocionó a la sociedad se registró en el municipio de Papantla, en el norte del estado, donde una cabeza humana, junto con un narco mensaje, fue abandonada frente a una iglesia católica.

Los restos humanos y el mansaje firmado por una organización delictiva los dejaron frente a la iglesia católica de San Isidro Labrador.

En tanto, en el municipio de Poza Rica (norte de la entidad), fue asesinado el conductor del taxi numero 799; los hechos ocurrieron sobre bulevar Central Poniente de la cabecera municipal.

En esa misma región del estado, pero en el municipio de Cerro Azul, fue asesinado a tiros el líder taxista de la Federación Autentica de Trabajadores del Estado de Veracruz, Gustavo Amaro García.

Lee también: Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

En la zona montañosa central de Veracruz, también se reportaron dos casos de violencia.

El primero en ellos en el municipio de Zongolica, donde fue abandonada sobre la carretera estatal Zongolia-Comalapa una hielera con restos humanos en su interior y una narco mensaje.

Y en el municipio de Omelaca, el cuerpo de una persona embolsada fue abandonado sobre la carretera Omealca-Mata Tenatito.

En todos los casos, elementos de fuerzas policiales municipales, estatales y federales acordonaron la zona e implementaron operativos, sin que hayan sido detenidos los probables responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr