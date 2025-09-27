Más Información

Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea

Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

Sheinbaum destaca "histórico" acuerdo con EU sobre tráfico de armas a México; reconoce apoyo en Sinaloa

¡Otra vez! Línea A del Metro suspende servicio en cinco estaciones debido a las fuertes lluvias

Ejército despliega 270 elementos en Guanajuato, Chihuahua y Baja California; refuerzan seguridad en la frontera

Cae "La Güera", presunta líder de "La Chokiza" en Ecatepec; es de nacionalidad colombiana

Dos de la Secretaría de Marina-Armada de México, frente al malecón del puerto de Veracruz cuando realizaban prácticas para celebrar la conmemoración del 204 aniversario de la creación de dicha institución armada.

Docenas de turistas que observaban las presenciaron el accidente de las dos embarcaciones, el cual dejó dos elementos de la Secretaría de Marina con heridas leves.

La Primera Región Naval confirmó las lesiones en dos de sus elementos, pero explicó que fueron atendidos por el propio personal de Sanidad Naval, sin que requirieran hospitalización.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Marina explicó que estas prácticas, por su naturaleza, implican determinados riesgos operativos, sin embargo, recordó que cuentan con protocolos de seguridad y atención inmediata para salvaguardar la integridad de su personal.

Durante las últimas horas, habitantes de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río y turistas han venido disfrutando de los ejercicios aéreos de navales previos a la ceremonia oficial del 204 aniversario de la creación de la Secretaría de Marina, la cual estará encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

