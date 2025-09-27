Comonfort, Gto.- Un camión de transporte de personal fue embestido y arrastrado por el tren en el entronque de la comunidad La Nopalera, donde cinco personas murieron y 18 resultaron heridas de gravedad.

La tragedia se registró alrededor de las 8:30 horas de este sábado, de acuerdo a las llamadas de auxilio que ingresaron al Sistema de Emergencias.

Al lugar llegaron ambulancias de Comonfort, Celaya y San Miguel de Allende que levantaron a las personas heridas para su atención en hospitales de la región.

Los heridos tienen entre 20 y 24 años, algunos reportados en estado grave.

Presuntamente el conductor del camión de la línea Morados intentó ganarle el paso al ferrocarril, sin lograrlo; el chofer presuntamente se dio a la fuga.

Leer también: Alcaldesa de Umán, Yucatán, coloca su nombre a obras municipales; líder de Morena en el estado le pide corregir "error"

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, señaló que el camión involucrado realizaba labores de traslado de personas a comunidades en la zona.

“Todo indica que le quiso ganar el paso al tren, es un tren de Kansas City”, aseveró.

Resaltó que están en contacto con la empresa, y con la atención prioritaria para las personas heridas, y con las familias de víctimas que fallecieron.

Gobernadora lamenta el accidente

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo lamentó profundamente el accidente ocurrido en Comonfort, en el que perdieron la vida cinco personas y otras más resultaron heridas.

En sus redes sociales expresó su respaldo y solidaridad para las familias de las víctimas.

Dijo que ha dado instrucciones a las secretarías de Seguridad, Salud y de Gobierno a coordinarse con el municipio para la atención inmediata de las personas lesionadas y a coordinarse con el municipio de Comonfort para bridarle atención a sus familias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr