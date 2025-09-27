Mérida, Yucatán.- El presidente de Morena en Yucatán, Carlos Bojórquez Urzaiz, pidió a la alcaldesa del municipio de Umán, Kenia Walldina Sauri Maradiaga, emanada de ese partido, revertir la decisión de colocar su nombre en las obras municipales.

“Lo que no es correcto, no es correcto bajo ninguna circunstancia”, expuso el dirigente partidista.

Y es que la munícipe causó revuelo por “bautizar” con su nombre o iniciales diversas obras de infraestructura municipal como espacios públicos o juegos infantiles de parques.

Ante estos hechos, el PAN presentó una queja contra la edil ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) de Yucatán.

Lee también: Sin celular y sin visa, EU regresa a México al diputado del Partido Verde, Mario López Hernández; legislador niega detención

“La Constitución y la legislación electoral son claras: ninguna autoridad puede usar recursos públicos para autopromocionarse. Solicitamos verificar las obras, levantar actas y ordenar las medidas necesarias para retirar los nombres o iniciales colocados”, expuso el responsable jurídico del PAN Yucatán, Jorge Antonio Ortega Cruz.

El PAN presentó una queja contra la edil antel el IEPAC de Yucatán. Foto: Especial.

El caso se hizo viral en las redes sociales donde circularon fotografías que acreditan los hechos señalados.

Sobre el tema, el presidente estatal de Morena, Carlos Bojórquez, evitó polemizar y dijo desconocer el contenido de la denuncia.

Pero declaró “si ese es el caso hay que corregirlo, no se tiene mayor problema”.

Alcaldesa polémica

No es la primera vez que Sauri Maradiaga se ve envuelta en la polémica. Antes, anunció la prohibición de la tenencia de aves de traspatio en las viviendas y advirtió que se aplicarían multas.

Lee también: Localizan y aseguran cinco campamentos que sirven de refugio a grupos delictivos en Sinaloa

Horas después de hacer la publicación en redes sociales se eliminó y culpó a su oficina de comunicación social del error al divulgar una acción que apenas estaba en su etapa de análisis.

En otro episodio, a la alcaldesa de Umán se le acusó de otorgar permiso para que en instalaciones deportivas municipales se organicen peleas de gallos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr