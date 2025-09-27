Culiacán, Sin. En operativos aéreos y terrestres efectuados por elementos navales y policías estatales en dos municipios, se detuvo a una persona que arrojaba pues de acero al pavimento y se localizaron cinco campamentos que sirven de refugio a grupos delictivos, donde se encontró un explosivo artesanal y un vehículo con blindaje artesanal.

Marina localiza 5 campamentos de grupos delictivos

Los elementos de la Marina en recorridos terrestres y aéreos detectaron en las cercanías del poblado El Capomo, en el municipio de Concordia, cinco campamentos que sirven de refugio a grupos delictivos, donde se encontró un vehículo con blindaje artesanal, un artefacto explosivo improvisado, ocho cargadores y dos mil 430 cartuchos útiles.

A excepción del artefacto explosivo, el cual fue desactivado en una área abierta por personal especializado, el resto de lo asegurado por elementos navales fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

En la capital del estado, a través del radio de C-4 se dio aviso a la Policía Estatal Preventiva sobre un vehículo Mazda M35 de color tinto que lanzaba poncha llantas a la carpeta asfáltica, cerca de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la colonia Infonavit Humaya, en la parte norte de Culiacán.

Tras un breve patrullaje lograron ubicar al vehículo con dos ocupantes, uno de ellos del sexo femenino, por lo que al darles seguimiento, ambos descendieron de la unidad y se dieron a la fuga entre las calles, por lo que los elementos estatales alcanzaron al masculino

Al verificar las placas y registros del vehículo Mazda M35, descubrieron que este cuenta con reporte de robo y localizaron en su interior varias puntas de acero para dañar las llantas de las unidades motrices.

maot