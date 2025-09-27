Más Información

San Francisco de Campeche.- La gobernadora de , Layda Sansores San Román, informó en su cuenta de X que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, Manuel Minet Marrero, falleció ayer viernes a causa de un problema cardiaco.

Hospitalizan a Minet Marrero

El pasado 22 de septiembre, Minet Marrero fue hospitalizado en una clínica de Campeche por un infarto en el corazón y se encontraba en terapia intensiva en coma inducido.

Manuel Enrique Minet Marrero contaba con 57 años de edad y era maestro en derecho judicial y juicios orales, egresado de la Universidad Autónoma de Campeche, fue agente del ministerio público, juez penal de primera instancia, magistrado y consejero presidente del Poder Judicial de Campeche cargo que asumió en octubre del año 2024.

