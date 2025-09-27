San Francisco de Kobén.-Durante la madrugada de este sábado, fuerzas estatales y federales realizaron una "inspección sorpresa" en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén.

Durante el operativo se decomisaron armas y drogas.

Liz Hernández Romero, secretaria de gobierno de Campeche, manifestó que "los operativos que se hacen en los diferentes ceresos que tenemos, son parte de las revisiones constantes que se están haciendo, siempre estamos apoyados por la secretaría de la defensa nacional, por supuesto por la secretaría de seguridad pública y la guardia nacional".

En cumplimiento a las acciones de control y seguridad al interior de los centros de reinserción social y como parte del Plan Nacional contra la extorsión, el operativo inició a las 01:20 horas de este sábado y se decomisaron, 70 armas punzocortantes, 5 teléfonos celulares, 29 dosis de hierba verde con características similares a la marihuana, 30 pastillas de psicotrópicos, 1 dosis de polvo blanco con características parecidas a la cocaína y objetos de tipo contundente.

En el operativo participaron 250 elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de la Defensa, Marina, Fiscalía General del Estado, así como personal de custodios penitenciarios.

El operativo sorpresa concluyó a las 5 am del mismo sábado.

