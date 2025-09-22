León, Gto.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables de la muerte de los perros y gatos envenenados el viernes pasado en la colonia Prados del Rosario, en el municipio de San José Iturbide.

Dijo que habló con el fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, por lo que espera que en los próximos días se pueda dar con los responsables y que sean vinculados a proceso penal, como en el caso de crueldad animal del municipio de Xichú de mayo pasado, en donde tres gatos fueron envueltos en pirotecnia que hicieron estallar.

El 19 de septiembre de 2025, se localizaron cerca de 30 mascotas, entre perros y gatos, algunos muertos y otros agonizando con espuma o agua amarilla en el hocico en la calle, en terrenos baldíos y al interior de viviendas.

Antes del suceso el Gobierno Municipal recibió el reporte de presuntas amenazas de personas que estaban hartas de la proliferación de perros callejeros y de animales domésticos que sacaban la basura de las bolsas y la regaban en la calle.

La mañana de este lunes, en la Fiscalía se integra una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal con las denuncias de siete personas por la matanza de perros y una denuncia por el envenenamiento de un gato.

En su programa virtual semanal “Conectando con la Gente”, la gobernadora mostró indignación y coraje por la agresión contra los animales indefensos.

“Duele profundamente, nos enoja de verdad, es increíble la situación que se vivió en San José Iturbide, es donde animalitos indefensos, perros gatos, fueron envenenados. Esto nos indigna, nos llena de rabia, porque no puede ser que la sociedad lastime así a seres sintientes”.

Dijo que las investigaciones del hecho, de acuerdo al fiscal, van bastante adelantadas, y los avances muy pronto la fiscalía los dará a conocer.

García Muñoz Ledo ofreció que en Guanajuato seguirán trabajando para que no haya ningún tupo de maltrato, ningún tipo de violencia, y mucho menos para aquellos seres sintientes que son parte de nuestra familia.

