Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja 4 muertos; indagan caso como "violencia selectiva"

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

Reabre por completo Línea A del Metro tras 25 horas de servicio provisional

“Misión Cortafuegos” para frenar tráfico fronterizo de armas; estas son las claves del acuerdo de seguridad México-EU

San Felipe, Gto.- La noche de este domingo el de nombre Booster se impactó con su propia estructura y quedó suspendido a más de 20 metros (m) de altura con dos personas atrapadas en una canastilla, en la 44 Feria de San Miguel Arcángel y la Alfarería 2025.

Al menos cinco personas resultaron heridas por golpes, de las cuales tres lograron salir de dicha atracción por su cuenta y dos, un hombre y una mujer, fueron rescatados por personal de con apoyo de grúas, elevadores y un dron, con el fin de evaluar el daño.

Asistentes captaron este accidente de forma presencial y en video, compartido a través de redes sociales. En él, se observa el momento exacto de su falla y se escuchan los gritos de los usuarios.

Al ser rescatados, ambos jóvenes recibieron atención médica.

