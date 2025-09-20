El alcalde Fernando Mercado Guaida anunció el inicio de cursos de capacitación en materia de Protección Civil dirigidos al personal que labora en la demarcación.

Como parte de la “Semana de la Protección Civil 2025”, estos cursos se llevarán a cabo del 22 al 27 de septiembre, de forma presencial en diversos espacios públicos y educativos de la demarcación y tendrán una duración de 4 horas aproximadamente.

El objetivo principal es fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección de la comunidad de la alcaldía, dotándolos de herramientas teóricas y prácticas para una actuación eficaz y segura ante situaciones de emergencia.

Las capacitaciones están dirigidas a trabajadores de la alcaldía, comunidades escolares, comerciantes de los 5 mercados y vecinos organizados.

La demarcación expuso que este sábado se llevó a cabo la primera capacitación a la estructura de la alcaldía con el “Sistema de Comando de Incidentes (SCI)”, que fue impartido por José Vázquez de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la Ciudad de México.

Leer también: Suman 27 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

El edil, Fernando Mercado, destacó que el objetivo principal es fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección de la comunidad de la alcaldía. (Foto: especial)

Al anunciar estas actividades, el alcalde Fernando Mercado Guaida refrendó su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía y, además, destacó la importancia de mantener viva la memoria del 19 de septiembre y aprender de las experiencias pasadas.

“La protección civil debe vivirse de manera cotidiana; estar preparados es la mejor herramienta que tenemos como ciudadanos y como gobierno”, señaló.

El programa estará a cargo de la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de La Magdalena Contreras, e incluirá talleres presenciales en temas como:

Plan Familiar de Protección Civil

Evacuación de inmuebles

Primeros Auxilios

Uso y manejo de extintores

Búsqueda y rescate

La demarcación señaló que esta capacitación forma parte de una estrategia más amplia que busca sensibilizar tanto al personal institucional como a la comunidad contrerense sobre la importancia de estar preparados para responder de manera inmediata y eficaz ante emergencias por fenómenos naturales o provocados por el ser humano, contribuyendo a la creación de una comunidad más segura y resiliente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr