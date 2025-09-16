El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia por el 215 Aniversario en la explanada de la alcaldía.

De forma simultánea, también hubo celebraciones en San Jerónimo, San Nicolás, San Bernabé y la Unidad Habitacional Independencia, donde hubo música en vivo, y el grito conmemorativo en cada comunidad.

Como parte de las celebración por las fiestas patrias, durante el día se realizaron diversas actividades en la demarcación, como fue la Cabalgata de la Independencia, que partió de los pueblos de San Jerónimo, San Bernabé, San Nicolás y La Magdalena en la mañana de este lunes 15 de septiembre.

El recorrido culminó en el Parque de la Estación, pasando frente al edificio de la alcaldía.