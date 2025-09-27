El Estado de México invitan a lectores a la 11ª Edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México 2025 (FILEM) que se celebrará de este sábado hasta el 5 de octubre.

Este impulso a la lectura busca que diversos sectores de la sociedad mexiquense participen en más de 200 actividades y seleccionen libros entre los 300 sellos editoriales participantes.

La FILEM se logró por la coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo, el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial mexiquense (PJEM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Ayuntamiento de Toluca.

11ª Edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México 2025. Foto: Especial

El Secretario General de Gobierno Horacio Duarte expresó: “Nuestra Gobernadora, Delfina Gómez, ha dejado claro que la cultura y la lectura, son herramientas de transformación social. (...) El Estado de México ocupa el primer lugar en el ranking nacional en el número de bibliotecas, el segundo en casas de cultura y el tercero en museos”.

Nelly Carrasco, Secretaria de Cultura y Turismo, aseguró que “Cada edición de la FILEM trae consigo nuevos horizontes, que surgen a partir del dialogo entre quienes intervienen en los diferentes procesos de creación, producción o comercialización de los libros, de quienes hacen de manera continua el fomento y la mediación, y de quienes mantienen con vida las bibliotecas públicas.”

En la ceremonia inagural, la poeta, narradora y ensayista mexicana Malva Flores recibió el Premio FILEM 2025, por su trayectoría en la literatura contemporánea.

El programa de la FILEM incluye presentaciones de libros, conferencias, talleres, conciertos, obras de teatro, exposiciones y conversatorios, además del tradicional pabellón artesanal y gastronómico.

La programación completa puede consultarse en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México.

