El invitan a lectores a la 11ª Edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México 2025 (FILEM) que se celebrará de este sábado hasta el 5 de octubre.

Este busca que diversos sectores de la sociedad mexiquense participen en más de 200 actividades y seleccionen libros entre los 300 participantes.

La FILEM se logró por la coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo, el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial mexiquense (PJEM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Ayuntamiento de Toluca.

11ª Edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México 2025. Foto: Especial
El Secretario General de Gobierno Horacio Duarte expresó: “Nuestra Gobernadora, Delfina Gómez, ha dejado claro que la cultura y la lectura, son herramientas de transformación social. (...) El Estado de México ocupa el primer lugar en el ranking nacional en el número de bibliotecas, el segundo en casas de cultura y el tercero en museos”.

Nelly Carrasco, Secretaria de Cultura y Turismo, aseguró que “Cada edición de la FILEM trae consigo nuevos horizontes, que surgen a partir del dialogo entre quienes intervienen en los diferentes procesos de creación, producción o comercialización de los libros, de quienes hacen de manera continua el fomento y la mediación, y de quienes mantienen con vida las bibliotecas públicas.”

En la ceremonia inagural, la poeta, narradora y ensayista mexicana Malva Flores recibió el Premio FILEM 2025, por su trayectoría en la literatura contemporánea.

El programa de la FILEM incluye , conferencias, talleres, conciertos, obras de teatro, exposiciones y conversatorios, además del tradicional pabellón artesanal y gastronómico.

La programación completa puede consultarse en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México.

