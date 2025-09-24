Valle de Chalco, Méx.-El ayuntamiento de Valle de Chalco informó que a partir del próximo 1 de octubre la circulación de las laterales de la autopista México-Puebla, será de un solo sentido.

“Se ha venido trabajando los tres gobiernos, lo que es la presidenta, Claudia Sheinbaum, la gobernadora, Delfina Gómez y por supuesto nuestro presidente municipal, Alan Velasco Agüero, hemos estado trabajando para darles una movilidad más eficaz, y a que me refiero con eso, que a partir del día 1 de octubre nuestros sentidos se volverán uno solo, a qué me refiero, bueno que es Puebla-México y México-Puebla, ya no podremos hacer un doble sentido, tendremos que evitar accidentes”.

“Tenemos que hacer una movilidad más eficaz. Tenga precauciones que a partir del día 1 de octubre se convertirá en un solo sentido nuestras laterales”, dio a conocer Marbella Gómez Ibarra, directora de Movilidad del municipio de Valle de Chalco.

Lee también: Reportan alta demanda de vacunas contra sarampión en el Estado de México

El gobierno local precisó que en la lateral sur la circulación sólo será en dirección a Puebla y en la lateral norte nada más hacia la Ciudad de México.

Polémica y malestar entre conductores

La medida ha causado polémica entre los conductores de vehículos porque desde hace varias décadas las laterales norte y sur de esa vialidad son usadas en ambos sentidos, en el territorio de Valle de Chalco.

“Cómo va a ser eficaz, si vivo a la altura del retorno, tendré que darme la vuelta hasta el Eje 10 Sur, no tiene coherencia”, lamentó Monserrat, una conductora vallechalquense.

“A quién se le ocurrió semejante estupidez de hacer de un solo sentido las laterales si por años han sido dobles”, opinó Alex Silva.

Lee también: Lo que se sabe de la ruta que siguieron los DJ colombianos, B-King y Regio Clown hacia el Edomex

La medida ha causado polémica entre los conductores de vehículos Foto: Especial.

“Changos!! Pues quise probar, para cuando esto sea, la parada del trole me queda a 300 metros, pero para regresar a casa, me hago 1.2 kilómetros siguiendo el nuevo sentido, eso no está como muy buena movilidad qué digamos”, comentó Fernando Ruiz.

“Es una mala decisión ya que muchos carros toman el sentido en contra flujo porque es más complicado circular entre calles y más cuando hay tianguis por las colonias, está mal planeado y las entradas y salidas a la pista están muy mal planeadas, ni cambiando el sentido pueden darle solución a eso. Además, afectan a muchas personas en la circulación local que pienso yo sería la más afectada, por años siempre los sentidos se han manejado así dobles, ahora resulta que de un momento a otro van a cambiar eso está muy mal, tan solo las combis que circulan en las lateral serán afectadas también”, dijo Neftalí

“Muy bien su propuesta, ojalá haya muchos señalamientos o los de Tránsito actúen en ayuda del ciudadano para bien, no para robarle por un descuido también deberían checar todas las irregularidades que hay dentro del municipio”, dijo Marco Antonio, otro de los habitantes.

Lee también: Sedema clausura verificentro en alcaldía Benito Juárez por mal funcionamiento en Sistema de Grabación

En el 2016, en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, fue ampliada la autopista México-Puebla en el territorio del Estado de México (específicamente en el tramo de Valle de Chalco, con una longitud de 14.2 km y la expansión de 6 a 12 carriles).

Ese proyecto formó parte del plan de conectividad para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y se destinaron entonces más de 2 mil 300 millones de pesos. Desde antes de esa obra las conductores utilizaban los carriles laterales para circular en ambos sentidos dentro del territorio vallechalquense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr