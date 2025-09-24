Atizapán de Zaragoza, Méx.—En el Estado de México la aplicación de vacunas contra el sarampión registra una alta demanda, lo que ha provocado que en varios centros de salud las dosis se agoten con rapidez, reconoció el personal médico de diversos Centros de Salud de Atizapán de Zaragoza y Naucalpan.

Consultados por EL UNIVERSAL, señalaron que la asistencia de la población se incrementó tras la confirmación de los brotes por parte de las autoridades federales.

A esto se suma los tres casos de sarampión en menores de edad que fueron confirmados en la entidad, situación que encendió la alerta entre la población.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, hasta el momento se han aplicado 756 mil dosis del biológico, principalmente a niñas y niños, quienes son considerados el sector más vulnerable.

Actualmente, la vacuna en los centros de Salud sólo está disponible para menores de 10 años. En tanto, sin importar la derechohabiencia, en las Clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realiza la aplicación del biológico.

Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Salud del Estado de México también realiza la aplicación de las vacunas contra el sarampión en las jornadas denominadas “Jueves de la Salud”, a través de las cuales se acercan diversos servicios médicos a la ciudadanía.

Las jornadas de la salud se llevan a cabo para atender a las comunidades más alejadas y aledañas de los municipios que componen las 19 jurisdicciones sanitarias en las que está dividido el estado. Este jueves 25 de septiembre se llevarán a cabo en los municipios de Huehuetoca, Villa del Carbón, Chimalhuacán, Axapusco, Xalatlaco, Ecatepec, Isidro Fabela, Nezahualcóyotl, Tenancingo, Tultitlán, Temascalcingo, Ixtapan del Oro, Amecameca, Temascaltepec, Lerma, así como Tlalnepantla.

Fue el pasado 19 de septiembre, cuando la secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya, confirmó la detección de tres casos de sarampión en los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla.

De esos tres casos, sólo uno permanecía activo; no obstante, el paciente ya mostraba mejoría y continuaba su recuperación en casa, bajo un cerco sanitario.

Rezago, por pandemia

De acuerdo al secretario de Salud federal, David Kershenobich, el rezago en la vacunación infantil derivó de la pandemia de Covid-19, cuando la asistencia de los niños a los centros de salud disminuyó de manera significativa.

En conferencia de prensa matutina, junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que durante la pandemia “los menores no acudieron a vacunarse como solía ocurrir. Hoy esos niños ya crecieron y estamos trabajando para ponerlos al día. La vacuna contra el sarampión se aplica a los seis meses de edad y la segunda dosis a los seis años, por lo que estamos ajustando los esquemas”.

Detalló que la cobertura nacional alcanza 87%, pero la meta es 95% para garantizar protección efectiva.

De acuerdo con las autoridades de Salud de México, el brote de sarampión llegó de Texas, Estados Unidos, y se concentró principalmente en poblaciones que viajaron fuera del país, por lo que se encuentra focalizado en Chihuahua.