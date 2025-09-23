Huehuetoca, Méx.– La familia de Tayron Paredes Gamboa, joven venezolano de 27 años desaparecido en el Estado de México, pidió a la comunidad y a los medios de comunicación difundir información verificada para ayudar en su búsqueda, luego de que en redes sociales circulan versiones falsas sobre su supuesto fallecimiento y presuntos vínculos con otros artistas.

De acuerdo con la familia, Tayron fue visto por última vez el viernes 19 de septiembre de 2025, cuando trabajaba como repartidor de servicio de entrega a domicilio. Ese día, alrededor de las 16:00 horas, se perdió la señal de su GPS en la zona de la caseta Jorobas, en Huehuetoca. Desde entonces no se ha tenido ningún tipo de contacto con él.

Los familiares recalcaron que no hay ningún cuerpo reconocido ni familiar en México que haya confirmado su muerte, como han intentado difundir algunas personas en redes.

Tayron fue visto por última vez el viernes 19 de septiembre de 2025 Foto: Especial.

“Queremos dejar claro que mi hermano sigue desaparecido, no está vinculado con ningún grupo de cantantes ni mucho menos con drogas”, expresó Daniela Paredes, a través de un mensaje público, difundido en sus redes sociales.

Al momento de su desaparición, Tayron vestía playera negra, pantalón marrón oscuro y tenis grises. Su descripción física es la de un hombre de 1.80 metros de estatura, delgado, de cabello negro y ojos color miel.

Sus familiares lamentaron que circulen notas que lo presentan como “DJ” o lo relacionan con otros casos sin sustento.

Asimismo, pidieron la colaboración de la comunidad, especialmente en la zona de Huehuetoca y municipios cercanos, para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

dmrr/cr