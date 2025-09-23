Más Información

La familia de Jorge Luis Herrera, el DJ colombiano conocido como, y quien fue asesinado en México, busca la repatriación del cuerpo.

Regio Clown fue asesinado junto con el artista , B-King, en la Ciudad de México.

Ambos desaparecieron el 16 de septiembre, y sus cuerpos fueron localizados un día después, en Cocotitlán, en el Estado de México.

Ofir Herrera, prima de DJ Regio Clown, dijo que cuando la familia se enteró de que éste y B-King fueron asesinados, al principio no lo podían creer.

“Ellos fueron torturados antes de desmembrarlos", comentó, señalando que el asesinato tan brutal causó dolor entre los suyos. "Yo no dejo de pensar en todo lo que les hicieron y no entendemos la inhumanidad y qué es lo que está pasando con los colombianos en otros países para ensañarse de esa manera”.

Regio Clown, Dj colombiano asesinado después de un concierto en la CDMX / Foto: @Jregioclownn
Regio Clown, Dj colombiano asesinado después de un concierto en la CDMX / Foto: @Jregioclownn

Herrera señaló que la familia desea que el cuerpo de Regio Clown “sea repatriado a su ciudad natal”, a Cali.

Regio Clown viajó a mediados de 2023 a México. Soñaba con un mejor futuro y ayudarle a su familia en la capital del Valle del Cauca.

“Él ya vivía en México. Siempre tuvo el sueño de irse, y ya allá trabajaba como DJ y como presentador de eventos y de otros cantantes, como B-King. A él siempre le apasionaron los micrófonos y se fue para mejorar su calidad de vida, para estar mejor económicamente, y no se metía con nadie, solo le interesaban sus objetivos. Solo quería cumplir su sueño”, comentó la prima del artista.

B-King y Regio Clown desaparecieron tras acudir a un gimnasio en el lujoso barrio de Polanco.

Ellos iban a reunirse con dos personas, que las autoridades ya tienen identificadas. La última ubicación de B-King en su teléfono es Iztapalapa. De acuerdo con las autoridades, los cuerpos estaban en una zona de la carretera que va de Ciudad de México a Cuautla. También se encontró un mensaje atribuido a la organización criminal 'Familia Michoacana'. Los tatuajes de ambos artistas fueron claves en la identificación.

