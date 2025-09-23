Más Información

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

"Alito" Moreno presenta al “Cártel de Mascuspana” y envía información a la DEA y el FBI

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Estudiantes colocan veladoras en CCH Sur tras el ataque con arma blanca que cobró la vida de un alumno

¿Quién era Mauricio Fernández Garza? el alcalde que falleció luego de pedir licencia en San Pedro, Nuevo León

El presidente de Venezuela, , junto con los jefes de los distintos poderes públicos del país y otros funcionarios, evalúa este martes declarar, mediante un decreto, el "estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional" ante las que el mandatario chavista señaló como "agresiones y amenazas" de , que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de la nación suramericana.

El objetivo, según Maduro, es que "toda la nación" y cada "ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera" contra , que, dijo, "saldrá adelante otra vez" ante "cualquier escenario que se presente".

Según la Constitución venezolana, podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior "en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones".

La carta magna señala también que el estado de conmoción "se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más".

"Como este (decreto), hay otros cuantos", aseguró el jefe de Estado, junto con los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), los chavistas Caryslia Beatriz Rodríguez y Jorge Rodríguez, respectivamente, así como con el fiscal general, Tarek William Saab, entre otros funcionarios.

Miembros de la Milicia Bolivariana y simpatizantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, participan en una ceremonia de izamiento de la bandera de los Escuadrones Comunitarios para la Defensa Integral de la Nación, en Caracas, el miércoles pasado. Foto: AFP/Archivo
En el debate también participa la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, quien consideró "muy pertinente esta convocatoria en razón de las amenazas que se ciernen sobre Venezuela".

"Esta reunión del Comité Ejecutivo busca blindar constitucionalmente las acciones que corresponden al Estado venezolano en la defensa, en la salvaguarda, en la garantía de la paz, de la tranquilidad y de la integridad territorial de nuestra patria", dijo la funcionaria.

Por su parte, la presidenta del TSJ aseveró que Venezuela se "está preparando para abordar cualquiera de los escenarios" y que el Poder Judicial "cumple a cabalidad para poner estos decretos que suman propuestas que van a contribuir para seguir garantizando la estabilidad" nacional.

Este encuentro, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), se celebra tras una marcha por Caracas convocada por el chavismo que incluyó la movilización de activos militares, como vehículos de combate, en respuesta al despliegue de EE.UU. en el Caribe, que defiende como parte de sus acciones para combatir el narcotráfico y Caracas denuncia como un plan para "forzar un cambio de régimen".

