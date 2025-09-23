Naasón Joaquín se declara inocente en NY de tráfico sexual y crimen organizado

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia la Luz del Mundo, compareció este martes ante una corte federal de Nueva York y se declaró inocente de los cargos que se le imputan, incluyendo crimen organizado y tráfico sexual.

De acuerdo con el medio Univision, Naasón, autodenominado “Apóstol de Jesucristo”, se presentó ante la jueza de distrito Loretta Preska para una audiencia de lectura de cargos que duró unos 15 minutos.

El acusado llevaba su traje de reo color beige e iba esposado de pies. Univision señaló que se veía más canoso que la última vez que apareció en público, en una corte de California, en 2022. Miembros de la Luz del Mundo se hicieron presentes en la audiencia.

Naasón, quien cumple más de 16 años en una prisión de California por abusar sexualmente de jóvenes feligreses, fue acusado el 6 de septiembre en Nueva York de seis cargos criminales, entre ellos conspiración de crimen organizado, tráfico sexual por presuntamente victimizar a miembros de la iglesia durante décadas, y explotación infantil.

“No culpable”, respondió el acusado tras la lectura de los cargos. La jueza programó la siguiente audiencia para el 15 de diciembre.

Naasón es representado por Alan Jackson y Caleb Mason, del buffet Werksman Jackson & Quinn. Al salir de la audiencia, Jackson dijo a Univision que continuará la pelea legal y que su cliente seguirá detenido en la prisión de Brooklyn.

Tras la audiencia, la Luz del Mundo rechazó nuevamente las acusaciones contra su líder. En un comunicado, tacharon las acusacionde contra Naasón como "falsas".

Un jurado investigador federal en Nueva York acusó a Naasón y otras cinco personas, incluida su madre, de haber explotado la iglesia durante décadas para permitir el abuso sexual sistemático de niños y mujeres para la gratificación sexual de García y su padre, quien murió en 2014.

Naasón fue trasladado de una cárcel estatal en Chino, California, a Brooklyn, el fin de semana pasado.

El acta acusatoria en Nueva York señala que la actividad criminal incluía la creación de fotos y videos de abuso sexual infantil que comenzó después de que la iglesia fue fundada hace un siglo por el abuelo de García, quien murió en 1964. A partir de ese momento, el padre de García, Samuel Joaquín Flores, estuvo al frente de la iglesia hasta su muerte. Además de Naasón, fueron detenidos su madre, Eva García de Joaquín, y un sobrino de Naasón.

La acusación afirma que el abuso sexual continuó durante tantas décadas que muchas de las víctimas del abuelo eran madres de niñas y mujeres que fueron abusadas por el padre de García, y muchas de las víctimas del padre eran las madres de niñas y mujeres que fueron abusadas por García.

El acta acusatoria mencionó a 13 víctimas femeninas de manera anónima y describe con detalles el momento en que presuntamente fueron atacadas mientras aún no cumplían la edad de consentimiento. Algunas víctimas, dijo, tenían apenas 13 años.

La iglesia tiene su sede en Guadalajara, México, y hay varias iglesias en distintos puntos de Estados Unidos, incluidos California, Nueva York, Nevada, Texas, Georgia, Indiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Washington, D.C., según la acusación.

