Más Información

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

"Alito" Moreno presenta al “Cártel de Mascuspana” y envía información a la DEA y el FBI

"Alito" Moreno presenta al “Cártel de Mascuspana” y envía información a la DEA y el FBI

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Estudiantes colocan veladoras en CCH Sur tras el ataque con arma blanca que cobró la vida de un alumno

Estudiantes colocan veladoras en CCH Sur tras el ataque con arma blanca que cobró la vida de un alumno

¿Quién era Mauricio Fernández Garza? el alcalde que falleció luego de pedir licencia en San Pedro, Nuevo León

¿Quién era Mauricio Fernández Garza? el alcalde que falleció luego de pedir licencia en San Pedro, Nuevo León

Naciones Unidas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió este martes que se juzgue al primer ministro de Israel, , por la masacre de civiles en Palestina y subrayó que el genocidio en Gaza "es una crisis de la humanidad".

En un duro discurso, el mandatarios chileno también condenó los ataques isrelíes en Qatar y los bombardeos sobre e insistió en que hay que combatir el odio y fortalecer el sistema multilateral.

"A estas alturas yo ya no sé qué decir de Gaza, porque muchos lo han dicho todo, desde esta tribuna y desde otras, pero por sobre nuestras palabras -de quien quiera que vengan- resuenan las miradas muertas de quienes siendo inocentes han perdido la vida”, aseguró el mandatario para introducir el tema tras alabar a la premio Nobel chilena Gabriela Mistral.

Lee también

“Son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos (…) más que hablar de cifras, de condenas, o exigencias, quisiera hoy hablar de humanidad. Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad. En esta sala y quienes nos escuchan, somos todos seres humanos. Por eso, cuando debajo de los escombros yacen niños y niñas, hay un dolor genuino en nuestra patria, en Chile”, el país con la comunidad palestina más grande del mundo, al margen de los estados árabes.

En este punto fue cuando el mandatario chileno señaló por su nombre al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, del que dijo desearía ver frente a un tribunal internacional como ocurrió en los genocidios de los Balcanes o Ruanda.

"No quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia, quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional”, dijo entre los aplausos de los asistentes tras subrayar que el "odio engendra violencia".

"Uno de los problemas que enfrentamos como humanidad es que muchas veces el dolor engendra odio, pero debemos enfrentarlo (…), transformar las ansias de odiar en deseos de justicia. No hacer ninguna concesión a la violencia”, recalcó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM dará aguinaldo a adultos mayores de 60 años. ¿Quiénes recibirán pago y de cuánto? Foto: INAPAM / Adobe

INAPAM dará aguinaldo a adultos mayores de 60 años. ¿Quiénes recibirán pago y de cuánto?

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra? Adobe

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra?

TSA. Foto: AP

Así es la tecnología de comparación facial que debes pasar en aeropuertos de Estados Unidos

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico. Foto iStock / Dmitry Vorobyev

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico

Citas de visa. iStock/ AaronAmat

¿Cómo vestir para la entrevista de visa americana? Prendas que nunca deberías usar