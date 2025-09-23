Más Información

Comparece Hernán Bermúdez ante juez; determinarán si vinculan a proceso a "El Abuelo"

Comparece Hernán Bermúdez ante juez; determinarán si vinculan a proceso a "El Abuelo"

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Declaran culpable a Ryan Routh de intentar matar a Trump en Florida

Declaran culpable a Ryan Routh de intentar matar a Trump en Florida

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Estudiantes colocan veladoras en CCH Sur tras el ataque con arma blanca que cobró la vida de un alumno

Estudiantes colocan veladoras en CCH Sur tras el ataque con arma blanca que cobró la vida de un alumno

¿Quién era Mauricio Fernández Garza? el alcalde que falleció luego de pedir licencia en San Pedro, Nuevo León

¿Quién era Mauricio Fernández Garza? el alcalde que falleció luego de pedir licencia en San Pedro, Nuevo León

Washington. El gobierno de Estados Unidos designó este martes a la transnacional Barrio 18 como una, en medio de su campaña para desarticular redes de narcotráfico y desmantelar pandillas que atenten contra la seguridad de la nación norteamericana.

"Hoy, el Departamento de Estado designa a Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)", indicó el secretario de Estado estadounidense, , en un comunicado.

El Departamento de Estado calificó a como "una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio" y dijo que "ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras".

Lee también

Vista de un integrante de la pandilla Barrio 18, en una fotografía de archivo. Foto: EFE
Vista de un integrante de la pandilla Barrio 18, en una fotografía de archivo. Foto: EFE

El comunicado afirma que "Estados Unidos seguirá protegiendo nuestra nación manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos que financian las actividades violentas y delictivas de las bandas y los . La medida adoptada hoy por el Departamento de Estado demuestra una vez más el compromiso inquebrantable de la Administración Trump de desmantelar los cárteles y las bandas y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense".

Barrio 18 se suma así a cárteles de la droga y otras pandillas, como la que han sido designadas terroristas por el gobierno de Trump.

Los detenidos de esos grupos criminales enfrentan acusaciones más serias por narcoterrorismo, que conllevan penas que pueden incluir la.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra? Adobe

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra?

TSA. Foto: AP

Así es la tecnología de comparación facial que debes pasar en aeropuertos de Estados Unidos

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico. Foto iStock / Dmitry Vorobyev

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico

Citas de visa. iStock/ AaronAmat

¿Cómo vestir para la entrevista de visa americana? Prendas que nunca deberías usar

Becas para estudiar en Estados Unidos. iStock/ BongkarnThanyakij

Beca para estudiar y realizar pasantía en empresa de Estados Unidos: Requisitos y detalles