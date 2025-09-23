Washington. El gobierno de Estados Unidos designó este martes a la banda criminal transnacional Barrio 18 como una organización terrorista, en medio de su campaña para desarticular redes de narcotráfico y desmantelar pandillas que atenten contra la seguridad de la nación norteamericana.

"Hoy, el Departamento de Estado designa a Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)", indicó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

El Departamento de Estado calificó a Barrio 18 como "una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio" y dijo que "ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras".

Lee también Capturan en Mérida a “El Smoking”, prófugo guatemalteco; pertenecía a la pandilla Barrio 18

Vista de un integrante de la pandilla Barrio 18, en una fotografía de archivo. Foto: EFE

El comunicado afirma que "Estados Unidos seguirá protegiendo nuestra nación manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos que financian las actividades violentas y delictivas de las bandas y los cárteles de la droga. La medida adoptada hoy por el Departamento de Estado demuestra una vez más el compromiso inquebrantable de la Administración Trump de desmantelar los cárteles y las bandas y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense".

Barrio 18 se suma así a cárteles de la droga y otras pandillas, como la Mara Salvatrucha, que han sido designadas terroristas por el gobierno de Trump.

Los detenidos de esos grupos criminales enfrentan acusaciones más serias por narcoterrorismo, que conllevan penas que pueden incluir la pena de muerte.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss