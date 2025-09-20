Los abogados de Luigi Mangione pidieron este sábado al tribunal que lo juzga por el presunto asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthCare que desestime la causa federal contra él y que como mínimo impida al Gobierno de EU solicitar la pena de muerte para su defendido, alegando vulneraciones del debido proceso y la presunción de inocencia.

Entre otros argumentos, la defensa de Mangione, de 27 años, destaca que la exagerada exposición ante los medios a la que las autoridades sometieron a su cliente, las declaraciones de la fiscal general, Pam Bondi, o las comparecencias de líderes políticos como el alcalde de Nueva York, Eric Adams, han contaminado el proceso minando la posibilidad de tener un jurado imparcial.

En concreto, los abogados acusan a las autoridades de haber convertido su arresto y posterior paseíllo ante policías pertrechados con equipamiento táctico e infinidad de cámaras en una "película de Marvel" que buscaba obtener réditos políticos y no proteger la seguridad pública.

En abril, Bondi publicitó ampliamente que había pedido a los fiscales federales de Nueva York que solicitaran la pena de muerte para Mangione, algo que según su defensa contaminó el proceso que resultó en la acusación formal presentada por un gran jurado semanas después.

El propio Trump habló esta semana sobre Mangione, algo que en realidad prohíben los tribunales para no influenciar a la justicia, y lo calificó de "puro asesino".

"Nunca ha habido una situación remotamente como esta en la que el prejuicio haya sido tan grande contra un acusado susceptible de recibir la pena de muerte", afirman los letrados de Mangione en su demanda de 114 páginas.

Está previsto que Mangione comparezca ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York que dirime la causa federal contra él el próximo 5 de diciembre. Foto: AP

Fiscalía federal tiene hasta el 31 de octubre para realizar una réplica

Basándose en todas las supuestas violaciones constitucionales y del debido proceso que argumenta la defensa, el escrito solicita que se desestime por completo la acusación federal presentada contra él.

La fiscalía federal tiene ahora hasta el 31 de octubre para brindar una réplica.

Está previsto que Mangione comparezca ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York que dirime la causa federal contra él el próximo 5 de diciembre, pocos días después de que arranquen las vistas preliminares del caso presentado contra él por el estado de Nueva York.

También encara otro proceso judicial en Pensilvania, donde fue arrestado en diciembre cinco días después de supuestamente matar en Manhattan de un disparo a Brian Thompson, director ejecutivo del gigante de los seguros de salud privados UnitedHealthCare.

La demanda presentada hoy llega después de que el pasado martes se desestimaran los cargos por terrorismo contra Mangione en el caso estatal de Nueva York.

El presunto asesino de Thompson se ha declarado no culpable de los cargos tanto federales como estatales presentados hasta ahora contra él.

