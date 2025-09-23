La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que hay coordinación con la instancia del Estado de México para apoyar sobre el esclarecimiento del asesinato de los músicos colombianos, además de que videos indican que tomaron vehículos donde partieron de Polanco con dirección a la entidad mexiquense.

Este lunes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que dos cuerpos sin vida hallados en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, el pasado 17 de septiembre, coinciden con los perfiles de Bayron Sánchez, conocido como DJ B-KING y Jorge Herrera, también llamado DJ ‘REGIO CLOWN, ambos colombianos, y reportados como desaparecidos el 16 de septiembre. Ante estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México conduce una investigación por homicidio.

Hoy, en conferencia de prensa que encabezó la fiscal capitalina indicó que se inició una labor de búsqueda a partir de un reporte que se hizo el 17 de septiembre por la pérdida de contacto con estos dos jóvenes.

“Efectivamente teníamos información de que estas dos personas habían estado en un inmueble en Polanco, no obstante, hay información ya corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México, se les ve abordar un vehículo que salieron de la Ciudad de México hacia el Estado de México y como parte de las labores de búsqueda se logró corroborar el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán, Estado de México”, apuntó.

"Estos cuerpos coincidían con las características de estos dos jóvenes que la Fiscalía General de Justicia tiene abierta una investigación por el del Estado de México, tiene abierta una investigación por el delito de homicidio contra estos dos jóvenes y desde la Fiscalía General de Justicia de la de la Ciudad de México vamos a colaborar con la Fiscalía del Estado de México en todo lo que respecta a la investigación por el delito de homicidio que se está llevando a cabo en esta entidad federativa”.

Agregó que se acompañó a la familia al reconocimiento de cuerpos en el Estado de México, “hemos estado dando acompañamiento hasta acá y, como ya lo dije, seguiremos colaborando con el Estado de México en esta investigación”.

El cantante urbano de 31 años, Bayron Sánchez "B-King" compartió en la plataforma de Instagram un video de su última presentación musical en México, en el cual agradeció al público mexicano por el caluroso recibimiento que le brindaron durante su primer show: "Me siento contento y agradecido, la vamos a romper”. La presentación fue el 15 de septiembre pasado.

